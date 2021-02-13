للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة
وكالات:
في أول لقاء من نوعه بعد المصالحة الخليجية، التقى مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في نيويورك، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني.
والتقى السفيران في مكتب المعلمي بمقر الوفد السعودي في الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.
واستعاد البلدان الخليجيان علاقاتهما ضمن مجلس التعاون الخليجي مطلع ديسمبر الماضي خلال "قمة العلا" التي كرست المصالحة الخليجية، بعد قطيعة استمرت لأكثر من 3 أعوام.
كانت دول السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر قطعت في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تنفيه الدوحة.
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