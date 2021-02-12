وفاة 16 عاملا وإصابة 32 في حريق بمصنع للألعاب النارية بالهند

نيودلهي - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الهندية أن 16 عاملا على الأقل لقوا حتفهم في حريق بمصنع للألعاب النارية بجنوب البلاد اليوم الجمعة.

وأصيب 32 عاملا آخرين في الحادث الذى وقع بإحدى القرى بمنطقة "فيرودهوناجار" بولاية "تاميل نادو".

وقال قائد الشرطة المحلية راج نارايانان إن معظم الضحايا لقوا حتفهم متأثرين بحروق في موقع الحادث، وتوفي آخرون بالمستشفى.

وقال: "وقعت سلسلة من الانفجارات في أعقاب الحريق الذي دمر العديد من مخازن الألعاب النارية تماما".

وأضاف "استمرت الانفجارات لفترة طويلة، مما كان من الصعب لأفراد خدمات الحرائق والإنقاذ دخول المصنع"، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في نهاية المطاف في السيطرة على الحريق.

وربما تزيد حصيلة الوفيات، حيث تردد أن عدة أشخاص في حالة حرجة.

وقال ضابط بإدارة مكافحة الحريق المحلية لقناة "إن دي تي في" التليفزيونية الهندية إن "الاحتكاك أثناء خلط مواد كيماوية ربما يكون سبب الانفجار.

وعبر رئيس الوزراء ناريندا مودي عن تعازيه لضحايا الحادث، بينما أعلنت سلطات الولاية تقديم تعويضات لأسر الضحايا.