السعودية: منحنى إصابات كورونا يواصل انخفاضه

الرياض - (د ب ا):

يواصل منحنى انخفاض إصابات فيروس كورونا الجديد في السعودية انخفاضه مسجلا 353 خلال الـ24 ساعة الماضية كمؤشر جيد على السيطرة على الفيروس، مقارنة بالأيام الماضية والتي سجل فيها أكثر من 380 حالة يومية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في المملكة إلى 372073 حالة مؤكدة.

وقالت إنه تم تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 362947 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6424 حالة وفاة.

ووفقا للوزارة، بلغ إجمالي الحالات النشطة 2702 حالات، منها 447 حالة حرجة.