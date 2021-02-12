أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

اليابان تستلم أولى جرعاتها من لقاح فايزر المضاد لكورونا

10:53 ص الجمعة 12 فبراير 2021
اليابان تستلم أولى جرعاتها من لقاح فايزر المضاد لكورونا

لقاح فايزر

طوكيو - أ ش أ
استلمت اليابان أولى جرعاتها من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طورته شركة /فايزر/ الأمريكية للأدوية اليوم الجمعة، وفق ما أعلنته مصادر مطلعة.
وقالت المصادر- حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن طوكيو تخطط لجعل لقاح فايزر هو الأول المعتمد للاستخدام المحلي ضد (كوفيد -19) بعد غد الأحد.
وأضافت أنه مع تسريع الإجراءات الإدارية، تدرس الحكومة اليابانية إطلاق حملة التطعيم يوم الأربعاء المقبل لنحو 20 ألف طبيب وممرض وافقوا على تلقي الجرعة.
وصلت الدفعة الأولى المكونة من حوالي 400 ألف جرعة إلى مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو قادمة من بروكسل على متن إحدى رحلات شركات الخطوط الجوية اليابانية.

لقاح فايزر طوكيو اليابان

الخبر التالى:

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي يوجه المستشفيات الجامعية بالاستعداد لعودة الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا