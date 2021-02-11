شكري يبحث مع نظيره القبرصي التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية (صور)

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في أثينا سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك تبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويُجري شكري حاليا زيارة إلى أثينا، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط والذى يعقد في وقت لاحق اليوم.