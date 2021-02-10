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مجلس الشيوخ يبدأ التصويت على محاكمة ترامب

12:13 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
مجلس الشيوخ يبدأ التصويت على محاكمة ترامب

دونالد ترامب

وكالات

‏بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، التصويت على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، بعد ٤ ساعات من المداولة قدم خلالها الجانبنا حججهم بشأن المحاكمة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويصوت أعضاء مجلس الشيوخ على دستورية محاكمة ترامب من عدمها، إذ أنها سابقة تاريخية أن يحاكم رئيس في الكونجرس بعد تركه لمنصبه.

وخلال الجلسة زعم فريق الدفاع عن ترامب، أن الديمقراطيون يسعون لمحاكمته بحجه إبعاده عن أي منافسه مستقبلية، تمسك الفريق بعدم دستورية المحاكمة لأنه لم يعد في منصبه.

وعرض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، في أول أيام محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة "التحريض على التمرد والعصيان" لقطات من أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي، في مبنى الكابيتول، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية.
وقال الديمقراطيون إن المحاكمة دستورية لأنه أرتكب خطأ دستوري لم يحدث في التاريخ الأمريكي من قبل.

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