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اليونان تعرب عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في ميانمار

04:25 م الإثنين 01 فبراير 2021
اليونان تعرب عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في ميانمار

علم اليونان

أثينا - أ ش أ
أعربت اليونان عن قلقها العميق بشأن تطورات الوضع في ميانمار إثر إعلان الجيش سيطرته على السلطة واعتقاله زعيمة البلاد المدنية أونج سان سو كي.. وحثت القيادة العسكرية على احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية، اليوم /الاثنين/ - "نعرب عن قلقنا العميق بشأن التطورات في ميانمار بعد أنباء اعتقال الحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو كي وشخصيات سياسية أخرى واحتجازهم".
وأضاف البيان "ندعو إلى الإفراج الفوري عنهم، وكذلك ضمان الاحترام الواجب للإرادة الديمقراطية للشعب، التي تم التعبير عنها في انتخابات 8 نوفمبر 2020".
وكان الجيش في ميانمار قد أعلن، في وقت سابق اليوم، سيطرته على السلطة واعتقل أونج سان الحاكمة الفعلية للبلاد، والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب الحاكم.. وقال الجيش إنه "تم التحرك لأن حكومة أونج سان فشلت في معالجة المزاعم بشأن وقوع تزوير في الانتخابات الأخيرة على نطاق واسع وقضايا أخرى متعلقة بالانتخابات"، معلنا أنه سيجري انتخابات جديدة بعد انتهاء حالة الطوارئ التي تم إعلانها في جميع أنحاء البلاد، والمقرر أن تستمر لمدة عام.

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اليونان أثينا ميانمار

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