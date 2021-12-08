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بعد استقالة جورج قرداحي.. هل عيّنت السعودية قائم جديد بالأعمال في لبنان؟

11:48 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
بعد استقالة جورج قرداحي.. هل عيّنت السعودية قائم جديد بالأعمال في لبنان؟

جورج قرداحي

(مصراوي):

تداولت مواقع إخبارية عربية، اليوم الأربعاء، أنباء حول تعيين السعودية قائما جديدا بالأعمال في لبنان، وذلك بعد الأزمة الدبلوماسية الخليجية اللبنانية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية النبأ الذي نسبته إلى مصدر رسمي لبناني -لم تذكر هويته- ومفاده إنّ "المملكة العربية السعودية قرّرت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان هو راجح العتيبي".

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدرها أن العتيبي "سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن هذه الخطوة تأتي غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية واجتماعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وبن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إذ وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".

لكن بعد ساعات، نفت قناة "الجديد" اللبنانية صحة الأنباء عن تعيين السعودية قائما جديدا بالأعمال في لبنان.

وأوضحت القناة أن "مَن تم تعيينه هو موظف عادي بديل عن مسؤول الشؤون القنصلية سلطان السبيعي".

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر دبلوماسي سعودي -لم تذكر هويته- نفيه ما تردد عن قيام بلاده بتعيين قائم جديد بالأعمال في السفارة السعودية لدى لبنان.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن "ما تردد حول ذلك لا أساس له من الصحة".

وكشف أن "ما حدث هو تعيين موظف جديد في قسم الشؤون القنصلية بالسفارة ليحل محل زميل آخر له انتهت مدة بقائه في بيروت وسيعود إلى الرياض".

ويأتي ذلك بعد أزمة دبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي الذي قدّم استقالته يوم الإثنين الماضي، اعتبر فيها الحرب في اليمن "عبثية".

وسحبت السعودية وعدد من دول الخليج سفراءهم لدى لبنان، كما طردوا سفراء لبنان لديهم وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.

جورج قرداحي لبنان السعودية

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