أمر رئاسي تونسي باعتبار 17 ديسمبر من كل عام عيدًا للثورة في تونس

تونس - (أ ش أ)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، أمرًا رئاسيًا باعتبار 17 ديسمبر من كل عام هو يوم عيد الثورة، وتم نشر الأمر الرئاسي في النسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ونص الأمر الرئاسي على أن يوم 17 ديسمبر هو رسميا يوم عطلة للعاملين بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحدث يوم الخميس الماضي بقصر قرطاج، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء عن مشروع أمر رئاسي لتعديل الأمر المتعلق بضبط الأعياد التي تسمح للعاملين بالدولة بالتمتع بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 يناير.