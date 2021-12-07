بوتين يدعو لعدم تحميل بلاده مسؤولية التصعيد حول أوكرانيا

وكالات

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي جو بايدن لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، مشيرُا إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وعقدا الرئيسان اجتماعًا افتراضيًا الثلاثاء، استمر لأكثر من ساعتين، بحثا خلاله الأزمة الأوكرانية والتهديدات العسكرية الروسية لكييف.

أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد اليوم، عن قلقه العميق من تحركات روسيا بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت "الحرة".

وقال البيت الأبيض، أن بايدن، أبلغ بوتين أن واشنطن وحلفائها سيردون بعقوبات اقتصادية إذا صعدت موسكو عسكريًا.