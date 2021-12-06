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قطر: تزامن زيارة أردوغان ومحمد بن سلمان جاءت "مصادفة"

01:38 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
قطر: تزامن زيارة أردوغان ومحمد بن سلمان جاءت "مصادفة"

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

الدوحة - ( د ب أ):

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين أن تزامن زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أوردغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر جاء مصادفة.

وقال الوزير القطري ، في مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إن العلاقات بين قطر وتركيا استثنائية وتتمتع بشراكة كاملة، مشيرا إلى أنه ناقش مع نظيري التركي التطورات في العراق وسورية وملفات إقليمية أخرى.

وأضاف أن القمة القطرية التركية ستركز على تطورات القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي سيبحثان تطورات الملف الأفغاني سياسيا وإنسانيا.

وأوضح أن القمة بين أمير قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنهم يسعون لتوطيد العلاقات مع دول المنطقة، مؤكدا أن قطر تساهم في تحسين علاقات تركيا مع دول المنطقة.

وأكد الوزير التركي تبني مواقف مشتركة مع قطر في كثير من الملفات وبينها الملف الأفغاني، معربا عن شكره لدولة قطر على جهودها في الإفراج عن المختطفين الأتراك في ليبيا.

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري أردوغان محمد بن سلمان

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