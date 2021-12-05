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بوتين: نتبع طريق الإقناع بالتطعيم ضد كورونا بدلا من الإجبار عليه

10:00 م الأحد 05 ديسمبر 2021
بوتين: نتبع طريق الإقناع بالتطعيم ضد كورونا بدلا من الإجبار عليه

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إن السلطات الروسية اختارت إقناع المواطنين بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وليس إجبارهم عليه.

وقال بوتين - خلال اتصاله بالفيديو مع فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر - "إن أهم مهمة في الواقع هي تطعيم السكان"، ونحن نحاول اتباع طريق الإقناع بدلا من الإكراه، نحاول مكافحة الآراء المتحيزة والأحكام المسبقة ضد التطعيم على هذا النحو".

وذكر الرئيس الروسي أن سياسة إقناع الناس بضرورة التطعيم ضد عدوى الفيروس التاجي تؤتي ثمارها في روسيا .. مضيفا "يجب أن أقول أنه بشكل عام، وخاصة في الآونة الأخيرة، نرى أن ذلك يؤتي ثماره.. من المهم إقناع الناس حتى يفهموا أن التطعيم ضروري".

وبشأن فعالية اللقاح الروسي.. قال بوتين "إن البيانات الواردة من دول مختلفة تشير إلى أن لقاح فيروس كورونا هو من بين أكثر اللقاحات كفاءة وأمانا في العالم".. مضيفا "ملايين الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح روسي وتحليل البيانات التي نتلقاها يشير إلى أن اللقاح الروسي هو من بين أكثر اللقاحات فعالية من وجهة نظر الحماية من كوفيد-19 وآمن من حيث عدم وجود أي آثار"، ولفت إلى أنه تم تطعيمه باستخدام لقاح سبوتنيك الروسي.

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