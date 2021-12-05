المتحور مقلق.. الدنمارك تعلن ارتفاع إصابات أوميكرون إلى 183

كوبنهاجن- (بي بي سي):

قالت السلطات الصحية الدنماركية إن عدد الاصابات المؤكدة بالمتحور الجديد أوميكرون صار "مثار قلق" بعد أن ارتفع العدد الأحد إلى 183 حالة.

وكان عدد الحالات المؤكدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي 18 .

وكان العديد من دول العالم قد فرضت قيودا على حركة السفر بعد اكتشاف الإصابات الأولى بالمتحور الجديد في جنوب القارة الإفريقية.