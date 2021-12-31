تركيا تأمل في أن يتم فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر

11:53 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
تركيا تأمل في أن يتم فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

وكالات:

أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن هناك صفحة جديدة في العلاقات مع مصر، وذلك بحسب ما ذكره موقع العين الإماراتي.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن أمله أن يتم فتح تلك الصفحة بوتيرة سريعة، مشددا على أن تعيين سفير في أي دولة يتطلب وصول العلاقات إلى مستوى معين، وذلك ردا على سؤال حول إرسال أنقرة لسفير إلى مصر وإسرائيل.

تصريحات تشاووش أوغلو التي أدلى بها مساء الخميس، خلال مشاركته في مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيونية محلية تركية وتابعتها "العين الإخبارية"، قال خلالها إنه لا يوافق في الفترة الحالية على فكرة أن "السفير وحده هو الذي يمكنه تحسين العلاقات بمفرده، بعد انقطاع طويل".

وشدد الوزير التركي على أن "هذا قرار (تعيين السفراء) يتم اتخاذه معًا بعد وصول العلاقات إلى مستوى معين".

من ناحية أخرى، قال تشاووش أوغلو إن تركيا لم تكن أبدًا دولة معادية للسامية، وأن "الخطاب المعادي لإسرائيل زاد فقط بسبب عدوانها".

وعندما سئل عما إذا كان تفضيل مصر للعمل مع اليونان وقبرص اليونانية في شرق البحر المتوسط سيتغير في المستقبل، قال تشاووش أوغلو: "الجانب القبرصي الرومي يريد اللعب بمرور الوقت".

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