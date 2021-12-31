دراسة أمريكية: نحتاج إلى لقاحات تحمي على وجه التحديد ضد متحور "اوميكرون"

11:09 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
دراسة أمريكية: نحتاج إلى لقاحات تحمي على وجه التحديد ضد متحور "اوميكرون"

لقاح كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت دراسة أمريكية بأن هناك حاجة إلى ضرورة إيجاد لقاحات تحمي على وجه التحديد ضد متحور "اوميكرون".

وقالت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، إن مناعة الأفراد ضد متغير "اوميكرون" من فيروس كورونا تتضاءل مع لقاحات "فايزر" و"موديرنا" المضادين للمرض.

وأوضحت القناة أن الدراسة الصادرة عن مدرسة "إيكان" للطب في "ماونت سيناي" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اختبرت أشخاصاً تم تطعيمهم وتعزيزهم بلقاحات موديرنا أو فايزر، علاوة على أشخاص تعافوا بالفعل من كورونا.

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