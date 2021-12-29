البيت الأبيض: محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين غدًا

وكالات

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيجريان محادثة هاتفية غدًا الخميس بشأن "عدد من المواضيع"، حسبما ذكرت "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن، إن الرئيسين سيناقشان عددًا من المواضيع بينها المحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق الأسبوع الجاري، أنها ستجري محادثات أمنية مع واشنطن، دون تحديد موعد محدد، لكنها قالت إنه سيكون قبل الاجتماع المرتقب بين روسيا والناتو المقرر عقده في 12 يناير المقبل.