ثلاثة قتلى على الأقل في إطلاق نار في الولايات المتحدة

10:28 ص الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
ثلاثة قتلى على الأقل في إطلاق نار في الولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية

وكالات:

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت إدارة شرطة جارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.

وبحسب الشرطة، خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وأعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث، فيما نقل الرابع الى مستشفى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مطلق النار كان يرتدي قبعة بيسبول وكمامة زرقاء وسراويل رياضية داكنة اللون ولم يكن يرتدي قميصا.

الشرطة الأمريكية الولايات المتحدة إطلاق نار شرطة جارلاند

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