واشنطن تدعو لانتخابات صومالية شاملة وسريعة وذات مصداقية

07:58 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
واشنطن تدعو لانتخابات صومالية شاملة وسريعة وذات مصداقية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لإجراء اجتماع مباشر للمجلس الوطني الاستشاري في الصومال خلال هذا الأسبوع يركز على تحسين وتسريع العملية الانتخابية في تلك الدولة الأفريقية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن بلاده تشعر بقلق عميق بسبب استمرار التأخيرات، إضافة إلى القواعد الإجرائية التي قوضت الثقة في العملية الانتخابية.

وشدد المتحدث على أنه ينبغي على قادة الصومال الإسراع بالتوصل إلى برلمان يتسم بالشفافية والمصداقية والشمولية، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبحث المخاوف في ظل أجواء منفتحة ومقبولة.

ونوه برايس إلى أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار في الصومال، كما سوف تستخدم الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هذه الأهداف.

هذا المحتوى من

Asha
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