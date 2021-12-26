التحالف: حزب الله يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية واليمن

الرياض - ( د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية العميد الركن تركي المالكي أن حزب الله اللبناني يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية واليمن، نافيا أن يكون حزب الله ممثلا للشعب اللبناني.

وصرح العميد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بأن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن".

وأكد المالكي أن "تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن".

وأشار إلى أن الحوثيين أطلقوا 851 طائرة مسيرة و430 صاروخًا باليستيًا منذ فبراير باتجاه المملكة.

وقال " إننا أعطينا الفرصة للميليشيات الحوثية، بينما فسرت ذلك على أنه حالة من الضعف وبدأت استهداف المدنيين".

وأضاف المالكي أن تم اكتشاف 100 زورق و247 لغما بحريا حتى الأن زرعتها الميليشيا في البحر الأحمر.

وتابع المالكي " السفير الإيراني حسن إيرلو- الذي توفي الأسبوع الماضي، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن ".

وأوضح أنَّ محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني. كما أن الميليشيا ترتهن إلى إملاءات حرس إيران الثوري.

وذكر العميد المالكي أن" السعودية قدمت مبادرة بشأن الأزمة في اليمن حظيت بترحيب المجتمع الدولي". مؤكدا أن "ميليشيا الحوثي لا تسعى للسلام والفكر الطائفي يسيطر عليها".

وأشار المالكي إلى أن عدة دول في المنطقة عانت من التدخلات الإيرانية عبر ميليشياتها، مؤكدة أن الميليشيا الحوثية رفضت كافة مبادرات السلام لإنهاء الأزمة، مشددة على أن المملكة ودول الخليج ليس لها مصالح سوى إعادة السلام والأمن.

وأوضح أن الضغط العملياتي ودعم قوات الساحل أمن خطوط الملاحة جنوب البحر الأحمر، بعد انتهاك الميليشيا الحوثية اتفاق "ستوكهولم" بشأن الحديدة.

واكد العميد تركي المالكي أن" ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران والحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان ولدينا القدرة والشجاعة للرد على الحوثيين" مشيرا إلى أن "حكمة المملكة ليس ضعفا".

وكشف العميد المالكي" أدلة على تدريبات لإطلاق صواريخ باليستية من مطار صنعاء".

وأكد أن قيادة التحالف تدعم جميع الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وأن العمليات العسكرية تهدف لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

يذكر أن التحالف العربي يدعم الجيش اليمني في قتاله منذ سبع سنوات ضد الحوثيين لاستعادة المدن التي استولوا عليها بقوة السلاح .