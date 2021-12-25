تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و145 وفاة

تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة

أنقرة - (د ب أ):

سجلت تركيا، اليوم السبت، 20 ألفا و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و145 وفاة خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وتم إجراء 357 ألفا و536 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا 22 ألفا و109 أشخاص.

وارتفع إجمالي عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 128 مليونا و349 ألفا و256.