لبنان: تسجيل 433 إصابة بأوميكرون لوافدين عبر المطار خلال ديسمبر

07:51 م السبت 25 ديسمبر 2021
لبنان: تسجيل 433 إصابة بأوميكرون لوافدين عبر المطار خلال ديسمبر

تسجيل 433 إصابة بأوميكرون

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 433 حالة إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" لوافدين عبر المطار وذلك منذ الثالث من شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم.

وأكدت الوزارة - في تقريرها عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا- أن فحوصات المطار في الجامعة اللبنانية سجلت 433 حالة إصابة بأوميكرون، فيما تم رصد أول حالة أوميكرون في محافظة البقاع في الأسبوع الـ 49 عبر تقنية التسلسل الجيني في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وسجل لبنان اليوم أمس 2017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 1810 مقيمين و207 وافدين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 711259 منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
إصابات كورونا أوميكرون لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري| الزمالك 0 - 0 غزل المحلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا