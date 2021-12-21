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الخارجية الأمريكية: لا خطط حالية للقاء بين بايدن وبوتين

10:39 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الخارجية الأمريكية: لا خطط حالية للقاء بين بايدن وبوتين

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الثلاثاء روسيا، إلى وقف تصعيدها أوكرانيا، مضيفًا أن واشنطن أوضحت لموسكو أنها ستواجه تداعيات كبيرة إذا قررت غزو أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، الثلاثاء، أن بلاده وحلفائها مستعدون للدبلوماسية في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال إنه لا خطط حاليًا لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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