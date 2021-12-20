مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يحث روسيا على وقف التصعيد

واشنطن - (أ ش أ):

حث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، روسيا على خفض تصعيد حشدها العسكري على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار سوليفان - في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفاد بيان للبيت الأبيض، اليوم الاثنين "إلى استعداد الولايات المتحدة للانخراط في الدبلوماسية من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك المشاركة الثنائية، ومجلس الناتو وروسيا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأوضح سوليفان أن أي حوار يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل وأن يعالج مخاوفنا بشأن تصرفات روسيا، وأن يتم بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين" ، مشيرا إلى أن التقدم الجوهري لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة خفض التصعيد بدلاً من التصعيد.

وتحدث سوليفان مع أوشاكوف مرتين في أقل من أسبوع ، حيث تتطلع الولايات المتحدة لدرء الغزو الروسي لأوكرانيا ، وحشدت روسيا الآلاف من القوات على الحدود مع أوكرانيا، مما أثار مخاوف من احتمال غزوها بشكل أكبر بعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014.