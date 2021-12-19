ألمانيا: مجلس خبراء كورونا يؤيد فرض قيود على المخالطات بسبب أوميكرون

برلين - (د ب أ)

أعلن مجلس خبراء كورونا التابع للحكومة الألمانية أن هناك "حاجة إلى التدخل" في الأيام المقبلة بسبب انتشار متحور أوميكرون.

وذكر المجلس في بيان منشور في برلين اليوم الأحد: "يجب تحضير تدابير مضادة فعالة ومنسقة على الصعيد الاتحادي للتحكم في انتشار العدوى ولاسيما فرض قيود مخططة ومنسقة جيدا على المخالطات".

وأضاف المجلس في بيانه إن هناك "أولوية قصوى" لتطبيق هذه الإجراءات ولاسيما بالنسبة لكبار السن وللأشخاص الآخرين الذين يعانون مخاطر الإصابة بمسار خطير لمرض كوفيد-19.

وأوضح البيان أن النماذج أظهرت أن الجرعات التنشيطية وحدها لا تكفل احتواء كاملا لموجة أوميكرون بل إن من الضروري فرض "قيود إضافية على المخالطات".

وقال الخبراء: "يجب دعوة السكان بشكل مكثف إلى السيطرة الفعالة على العدوى وذلك إلى جانب القرارات السياسية الضرورية، ومن ذلك تجنب التجمعات الكبيرة والارتداء المستمر لكمامات إف إف بي2 ولاسيما في القاعات الداخلية وتعزيز استخدام الوسائل السريعة للاختبارات في التجمعات قبل وأثناء أيام الأعياد".

وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بضرورة الاستمرار في تطبيق القواعد السارية حاليا "بصورة أكثر صرامة، وبالتوازي مع هذا ينبغي تكثيف حملة التطعيم بشكل كبير، كما يجب الاستمرار والتعجيل بالتطعيمات التنشيطية والجرعات التطعيمية الأولى والثانية بكل الوسائل المتاحة".

وذكر الخبراء أن النمذجة الوطنية والدولية لديناميكية العدوى وحالات الذروة المحتملة لمعدلات العدوى أظهرت "نوعية جديدة للجائحة".