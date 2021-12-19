آلاف الأشخاص يتظاهرون ضد إجراءات مواجهة كورونا جنوب ألمانيا

برلين - (د ب أ)

تظاهر اليوم الأحد آلاف الأشخاص في مدينة نورنبرج بجنوب ألمانيا ضد إجراءات الحكومة الاتحادية والولايات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب المتظاهرون على بعض اللافتات: "إلزام التفكير بدلا من إلزام التطعيم"، و"لا لإلزام التطعيم!".

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إنه كان هناك تدفق قوي في المظاهرات، موضحا أن بعض المشاركات والمشاركين كانوا قد جاءوا من ولايات أخرى.

ولم يتسن الإعلان عن عدد المشاركين بشكل دقيق في الوقت الحالي.

وبالإضافة إلى مظاهرات نورنبرج، كان حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض خطط لمظاهرة في ولاية بافاريا، وكان من المتوقع أن يشارك فيها أيضا قائدا الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان الألماني "بوندستاج"، وهما آليس فايدل وتينو كروبالا.

وكانت مجموعات يسارية دعت لمظاهرات مضادة وساروا في الشوارع هاتفين بصيحات مدوية.