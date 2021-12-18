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ماليزيا تسجل 11 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

01:53 م السبت 18 ديسمبر 2021
ماليزيا تسجل 11 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

فيروس كورونا في ماليزيا

كوالالمبور- (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في ماليزيا 13 حالة، بعد أن أكدت وزارة الصحة الإصابة بهذا المتحور لدى 11 حالة جديدة قادمة من الخارج، لديها تاريخ سفر من خمس دول.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله قوله في بيان اليوم السبت أنه من بين الحالات الـ11، ثلاث حالات من المملكة المتحدة وثلاث من الولايات المتحدة وحالتان من نيجيريا وحالتان من السعودية وحالة واحدة من استراليا.

وأضاف أنه من بين الحالات الـ11، تسعة من مواطني ماليزيا والآخرون نيجيريون.

وتابع أنه صدرت أوامر بوضع خمس حالات في حجر صحي منزلي، بينما الحالات الستة الأخرى، في مركز مخصص للحجر الصحي.

وأضاف أن جميع الحالات تخضع لمزيد من التحقيق لتأكيد سبب الإصابة والمخالطين لها.

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