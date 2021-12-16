مقتل 9 أشخاص في حادث تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان

بوينس آيرس - (د ب أ):

لقي تسعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة في جمهورية الدومينيكان، حسبما أفادت مجموعة هيليدوسا للطيران.

وقالت المجموعة في بيان الأربعاء إن سبعة ركاب واثنين من طاقم الطائرة لقوا حتفهم جميعا ، عندما تحطمت الطائرة من طراز "جلف ستريم" بعد إقلاعها بالقرب من مطار سانتو دومينجو الدولي.

وكانت الطائرة في طريقها من مطار "لا إيزابيلا" إلى ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية ، عندما واجهت على ما يبدو مشكلات وحاول الطيار الهبوط اضطراريا فى مطار "لاس أمريكاز" الدولي في سانتو دومينجو.

وتحطمت الطائرة واشتعلت فيها النيران، ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وقالت مجموعة الطيران إن المنتج الموسيقي خوسيه أنخ​