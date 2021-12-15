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الأول منذ 5 سنوات.. اجتماع أمريكي فلسطيني لتجديد الحوار الاقتصادي

12:18 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الأول منذ 5 سنوات.. اجتماع أمريكي فلسطيني لتجديد الحوار الاقتصادي

أرشيفية

وكالات

عقد مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون، الثلاثاء، أول اجتماع منذ 5 سنوات، لتجديد الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني، حسبما ذكرت

وأصدر الجانبان بيانًا مشتركًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بعد اللقاء الذي عقد افتراضيًا عبر الإنترنت، شددا فيه على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهدا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء يهدف إلى تجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي، وضم مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.

واتفق مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون، على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، في ختام الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي (USPED)، رفيع المستوى، والذي تجدد لأول مرة منذ خمس سنوات.

وأكد المشاركون، أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الجانبين، وتعهدوا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.

وناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأميركية، واللوائح الأمريكية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.

وأشار البيان الى أن الحوار شاهدًا على أهمية العلاقات الأمريكية-الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة.

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