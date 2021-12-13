الرئيس التونسي يعلن موعد الانتخابات التشريعية

وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عن إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفقًا لقانون انتخابي جديد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأشار قيس سعيد، في كلمة له مساء الاثنين، إلى أنه سيتم تعديل قانون الانتخابات، وسيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

ودعا إلى تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني مطلع يناير حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته.