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الرئيس التونسي يعلن موعد الانتخابات التشريعية

10:03 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الرئيس التونسي يعلن موعد الانتخابات التشريعية

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، عن إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفقًا لقانون انتخابي جديد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأشار قيس سعيد، في كلمة له مساء الاثنين، إلى أنه سيتم تعديل قانون الانتخابات، وسيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

ودعا إلى تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني مطلع يناير حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته.

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