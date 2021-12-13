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الولايات المتحدة تدعو إثيوبيا للتحقيق في فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان

08:35 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة تدعو إثيوبيا للتحقيق في فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات في إثيوبيا بالتحقيق في فظائع وانتهاكات، لحقوق الإنسان ترتكبها قوات جبهة تحرير تيجراي بمنطقتي أمهرة وعفر.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تلاحظ بقلق بالغ تقارير جديدة غير مؤكدة تزعم ارتكاب قوات تيجراي في منطقتي أمهرة وعفر بإثيوبيا، لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وأعمال وحشية وتدمير للبنية التحتية المدنية.

ودعا بيان وزارة الخارجية الأمريكية جميع الجهات المسلحة إلى نبذ العنف ضد المدنيين، كما حث السلطات على التحقيق في هذه التقارير للوقوف على مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة.

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها دعم الدبلوماسية كخيار أول وأخير لوقف الأعمال العدائية، داعية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء حوار وطني شامل.

هذا المحتوى من

Asha
الولايات المتحدة إثيوبيا حقوق الإنسان

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