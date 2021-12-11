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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ269 مليون حالة

08:10 ص السبت 11 ديسمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ269 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 269 مليونا و168 ألفا و292 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و295 ألفا و491 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.​

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