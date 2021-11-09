روسيا تستأنف اليوم رحلاتها الجوية مع تسع دول من بينها تونس وعمان

موسكو-(أ ش أ):

أعلنت السلطات الروسية استئناف الرحلات الجوية مع تسع دول، من بينها تونس وسلطنة عمان اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الروسي لمنع انتقال وتفشي فيروس كورونا في وقت سابق، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه بداية من التاسع من نوفمبر "تقرر استئناف الرحلات المنتظمة على أساس متبادل مع الدول التالية: تونس وجزر الباهاما وإيران وهولندا والنرويج وسلوفينيا وسلطنة عمان وسويسرا وتايلاند".

كما قررت السلطات الروسية رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا وسويسرا وفنلندا والإمارات العربية المتحدة، وزادت عدد الرحلات الجوية مع ألبانيا وبلغاريا وفنزويلا والمجر وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وجزر المالديف ومالطا ومقدونيا وفرنسا.

ويشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تراجعت في روسيا لأول مرة منذ خمسة أيام، إلى ما تحت عتبة الـ40 ألفا.​