Masrawy logo white

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

09:59 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

طائرة مسيرة

تل ابيب - (ا ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الاثنين أن نظام القبة الحديدية الدفاعي أسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس الإسلامية أطلقت من قطاع غزة المحاصر.

وجاء في بيان الجيش "اقتربت قبل وقت قصير طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية من منطقة غزة البحرية وتم اعتراضها".

وسبق أن أسقط الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة تابعة لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة، وخاصة خلال التصعيد الأخير بين الجانبين في مايو الماضي والذي استمر 11 يوما.

وتشن إسرائيل غارات جوية تستهدف مواقع للجماعات الإسلامية في قطاع غزة، تأتي ردا على اطلاق صواريخ وبالونات حارقة من قطاع غزة.

وأعقب التصعيد الدموي الأخير على القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ نحو 14 عاما، تهدئة ملموسة شملت موافقة إسرائيل على معاودة توزيع المساعدات المالية القطرية على الأسر الفقيرة.

كما أعلنت إسرائيل زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وسمحت بدخول مواد بناء ومركبات وغيرها من المواد الأساسية في محاولة للحفاظ على الهدوء الهش.

هذا المحتوى من

AFP
طائرة مسيرة الجيش الإسرائيلي تل ابيب حركة حماس

الخبر التالى:

"إيكواس" تفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري في مالي بسبب تأجيل الانتخابات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مصدر يكشف حقيقة حجز وزيرة الصحة هالة زايد بالمستشفى مجددا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا