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وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة الجهد للدفع قدماً بالعلاقات المصرية الأمريكية

06:50 م الأحد 07 نوفمبر 2021
وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة الجهد للدفع قدماً بالعلاقات المصرية الأمريكية

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الأحد، أهمية مواصلة الجهد للدفع قدماً بالعلاقات المصرية الأمريكية؛ بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية مع أعضاء البعثة المصرية في واشنطن.

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Asha
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