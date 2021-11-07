وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة الجهد للدفع قدماً بالعلاقات المصرية الأمريكية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الأحد، أهمية مواصلة الجهد للدفع قدماً بالعلاقات المصرية الأمريكية؛ بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية مع أعضاء البعثة المصرية في واشنطن.