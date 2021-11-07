وزنه 15 طنًا.. العثور على حوت عالق في ميناء فرنسي

باريس - (د ب أ)

تم العثور على حوت طوله 20 مترا تقريبا ووزنه 15 طنا عالقا في ميناء كاليه في شمال فرنسا.

وذكرت محطة "فرانس بلو" اليوم الأحد، أن الحوت اصطدم فيما يبدو بالصخور ما أدى لإصابته ونفوقه في وقت لاحق.

وأفادت الجمعية المحلية لرعاية الحيوان بأن الحوت كان في نهاية حياته حيث يقدر عمره بـ 30 عاما .

وقال ميشيل شاربنتيه، من جمعية رعاية الحيوان: "اعتقدنا في البداية أنه مازال بإمكاننا المساعدة "، واضاف أن الحوت نفق بعد ساعة .

ومن المقرر انتشال جثة الحوت يوم الاثنين حتى يمكن إجراء تشريح.