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وفاة 35 شخصا جراء تناول كحول سام شرق الهند

05:05 م الأحد 07 نوفمبر 2021
وفاة 35 شخصا جراء تناول كحول سام شرق الهند

الشرطة الهندية

نيودلهي- (د ب أ):

أفادت الشرطة الهندية، الأحد، بوفاة 35 شخصا على الأقل إثر تناولهم كحول سام شرق الهند.

وتم الإبلاغ عن حالات الوفاة، منذ الأربعاء الماضي، في ثلاث مناطق مجاورة، بولاية "بيهار" شرق الهند.

وذكر مسؤولو الشرطة أن تحقيقات تجرى وأن تشريح جثث العديد من الضحايا، أظهر أنهم توفوا بعد تناول مشروبات كحولية سامة، مخمرة بشكل غير قانوني.

ومنعت حكومة ولاية "بيهار" بيع وتصنيع واستهلاك الكحول، قبل الانتخابات المحلية في عام 2016.

وقالت الشرطة إن 12 على الأقل من الضحايا، من سكان إحدى القرى، الواقعة في منطقة "شامباران الغربية"، الذين تناولوا كحولا خلال لقاء وتزجية الوقت في الليلة التي سبقت مهرجان "ديوالي".

وتم إلقاء القبض على 19 شخصا، فيما يتعلق بالحوادث. وتم وقف تسعة رجال شرطة على الأقل عن العمل.

الشرطة الهندية الهند كحول سام

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