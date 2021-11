بعد تضييق الخناق عليه.. آبي أحمد يحشد أنصاره ويتحدى: جمالنا في وحدتنا!

كتبت- رنا أسامة:

زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التزام حكومته بإرساء أساس متين للأجيال القادمة، مؤكدًا أنه بإمكانهم التغلب على أي شيء بشرط الوحدة والوقوف معًا، في الوقت الذي يواجه فيه نظامه خطر الإطاحة به على يد قوات جبهة تحرير تيجراي بعد سلسلة من الهزائم وازدياد السخط الشعبي لنظام آبي أحمد.

وغرّد رئيس الوزراء الإثيوبي بالإنجليزية عبر تويتر، الأحد، "جمالنا في وحدتنا، عندما نقف معًا، يمكننا التغلب على أي شيء، نحن نقف على أكتاف أسلافنا الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجلنا، واليوم نحن ملتزمون بإرساء أساس متين للأجيال القادمة، بارك الله في إثيوبيا".

#Ethiopia our beauty is in our unity. When we stand together, we can overcome anything. We stand on the shoulders of our ancestors that paid great sacrifices for us and today we stand committed to laying a solid foundation for generations to come. May God Bless #Ethiopia! pic.twitter.com/WPwrRUtfzb