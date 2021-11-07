بريطانيا تعتزم تمديد الحجر الصحي للمسافرين

لندن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن المسافرين البريطانيين، الذين لم يحصلوا على جرعات معززة للقاحات مضادة لفيروس كورونا، ربما يواجهون متطلبات للخضوع للحجر الصحي وإجراء اختبارات جديدة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ويضع المسؤولون خططا الآن لمنع انتشار سلالات جديدة، لكنهم منقسمون حول موعد تطبيق قيود السفر، حسب الصحيفة، بدون ذكر مصادرها.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان إنه تم إعطاء اللقاح لـ 60% من هؤلاء، المؤهلين للحصول عليه ،أي حوالي 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة.

وينقسم المسؤولون حول مدى سرعة تنفيذ الإجراءات ويناقشون منح فترة سماح، لتمكين الأشخاص من السفر بدون حجر صحي، إذا طلبوا جرعة معززة، بعد ستة أشهر من جرعتهم الثانية، لكن لم يقدموا موعدا بعد.

ودعا وزير الصحة البريطاني الناس إلى حث أقربائهم المسنين على تلقي اللقاح.