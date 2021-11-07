Masrawy logo white

بريطانيا تعتزم تمديد الحجر الصحي للمسافرين

01:40 م الأحد 07 نوفمبر 2021
بريطانيا تعتزم تمديد الحجر الصحي للمسافرين

بريطانيا

لندن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن المسافرين البريطانيين، الذين لم يحصلوا على جرعات معززة للقاحات مضادة لفيروس كورونا، ربما يواجهون متطلبات للخضوع للحجر الصحي وإجراء اختبارات جديدة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ويضع المسؤولون خططا الآن لمنع انتشار سلالات جديدة، لكنهم منقسمون حول موعد تطبيق قيود السفر، حسب الصحيفة، بدون ذكر مصادرها.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان إنه تم إعطاء اللقاح لـ 60% من هؤلاء، المؤهلين للحصول عليه ،أي حوالي 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة.

وينقسم المسؤولون حول مدى سرعة تنفيذ الإجراءات ويناقشون منح فترة سماح، لتمكين الأشخاص من السفر بدون حجر صحي، إذا طلبوا جرعة معززة، بعد ستة أشهر من جرعتهم الثانية، لكن لم يقدموا موعدا بعد.

ودعا وزير الصحة البريطاني الناس إلى حث أقربائهم المسنين على تلقي اللقاح.

بريطانيا فيروس كورونا لقاح كورونا كوفيد19 الحجر الصحي للمسافرين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا