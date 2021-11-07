مجلس الأمن القومي الإيراني: محاولة اغتيال الكاظمي "فتنة جديدة"

طهران - (د ب أ):

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "هي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية".

وكتب، على حسابه على موقع تويتر، أن "محاولة اغتيال الكاظمي هي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم".