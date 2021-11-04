البرهان وجوتيريش يؤكدان هاتفيا أهمية إكمال هياكل السلطة وتشكيل حكومة مدنية

وكالات:

أكد القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، على أهمية الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل حكومة مدنية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الخميس أن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، تلقى اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية".

وأضافت أن "البرهان تعهد بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة".