إنفينيتي تطلق QX55 الجديدة كليا في الشرق الأوسط.. صور

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دبي - (د ب أ):

أطلقت شركة إنفينيتي عملاق صناعة السيارات اليابانية الفاخرة، سيارتها QX55 الجديدة كليا في الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها QX55، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر الكوبيه، تتميز بتصميم عصري جريء يجمع جمال وإتقان اللمسات اليابانية مع أحدث التقنيات المتكاملة والأداء الواثق على الطرقات.

طابع رياضي فاخر

وتُعيد السيارة الجديدة لإنفينيتي مكانتها في فئة سيارات ساهمت في تأسيسها من خلال التصميم المبتكر والطابع الرياضي الفاخر. ويكتمل تصميم الشبك ذي الأقواس المزدوجة بأنماط متشابكة مستوحاة من فن الأوريجامي، ما يعطيه عمقا بصريا ويُبرز جمال اللمسات اليابانية العصرية. كما تم تزويد السيارة بأضواء LED أمامية قياسية تحاكي شكل العين البشرية.

وتنساب الخطوط الأنيقة للطراز الجديد كليا من غطاء المحرك لتمر فوق المصدّات الأمامية عبر الأبواب وصولا إلى العجلات الخلفية. وتم تزويد جميع طرازات QX55 بعجلات قياسية بحجم 20 بوصة، تندمج بكل سلاسة مع أقواس العجلات وتؤكد على حضورها الديناميكي.

وتُبرز الجهة الخلفية من السيارة براعة إنفينيتي في عكس بساطة التصاميم اليابانية؛ حيث تم تزويدها بباب للصندوق الخلفي يتميز بتصميم بسيط وتكنولوجيا أنيقة ومتطورة، ما يترك انطباعا لا يُنسى. وتتميز مصابيح الإضاءة الخلفية الرقمية بتصميم يحاكي مفاتيح البيانو، وتتكون من 45 مصباحا من نوع LED مجتمعة في مصباح واحد، ما يُضفي على السيارة تصميما فريدا للأنوار.

كما تم تزويد شعار إنفينيتي على باب الصندوق الخلفي بتقنية متقدمة؛ حيث يحتوي على زر لفتح الباب بشكل تلقائي، ما يضفي مزيدا من البساطة على الجهة الخلفية من السيارة.

مقصورة داخلية فاخرة

وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية فاخرة؛ حيث إنها تشتمل على شاشتين بدقة عالية تعملان باللمس، ونظام المعلومات والترفيه InTouch المتوافق مع نظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع عدد من منافذ USB للشحن. ويبلغ قياس الشاشة العلوية 8 بوصة والسفلية 7 بوصة، وهما تزودان السائق بالمعلومات، وتوفران تجربة ترفيهية للركاب بالاستفادة من نظام صوتيّ بأداء متميز من "بوز" يوفر تجربة صوتية رفيعة المستوى.

وتتوفر مقاعد السيارة بثلاثة خيارات، هي: الجلد أو القماش الجلدي أو جلود الأنيلين، تزين جميعها المقصورة الداخلية الواسعة للسيارة، كما يمكن إزاحة الصف الثاني من المقاعد لتوفير مساحة أكبر للحمولة أو لزيادة المساحة أمام الركاب حسب الحاجة.

وتم تزويد السيارة بمحرك تربو ذي الضغط المتغيّر المبتكر والحائز على جوائز والمزود بأربع أسطوانات بقوة 268 حصان، والذي يمكنه توفير كفاءة محسّنة أو قوة عند الطلب، عندما يحتاج السائق لذلك.

ويعمل ناقل الحركة المزود بتقنية التغيير المستمر ونمط تغيير السرعة اليدوية، على نقل الحركة إلى نظام الدفع الرباعي الذكي، الذي يتم تزويد جميع طرازات QX55 به. ويعمل نظام تحديد نمط القيادة على تعزيز تجربة السائق وتخصيصها بشكل أكبر من خلال إعدادات يمكن برمجتها، وتتضمن قياسي واقتصادي ورياضي وشخصي.

تقنيات السلامة الذكية

وتتميز QX55 الجديدة كليا بمجموعة من تقنيات السلامة الذكية، بما فيها نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام التنبيه ومنع الخروج عن المسار، ونظام الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي لاكتشاف وجود مشاة أمام السيارة، ونظام التحذير من النقاط العمياء والتدخل، ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي.

وستتوفر إنفينيتي QX 55 ضمن ثلاث فئات مجهزة بشكل كامل، وهي: لوكس وإسينشال وسينسوري.