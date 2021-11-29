كورونا الدول العربية: استمرار الأردن في تسجيل أعلى الإصابات

عواصم عربية - (أ ش أ):

تصدر الأردن، اليوم الاثنين، قائمة أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهد المغرب والجزائر تباينا في الإصابات.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5661 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 948 ألفا و966 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه تم شفاء 3118 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 883 ألفا و980 حالة، بالإضافة لتسجيل 33 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 11584 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 4130354، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3739571.

وفي الجزائر، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 192 إصابة جديدة بالفيروس، و6 حالات وفاة، فيما تماثل 135 مريضا للشفاء.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 210344 حالة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 144295 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 6064 حالة.

وفي المغرب - اعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة جديدة و53 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 148.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 949 ألفا و 785 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 932 ألفا و133 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.1%، كما ارتفع عدد الوفيات في 14 ألفا و775 بنسبة تصل الى 1.6%.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24414691 شخصا حتى اليوم

وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22649970 شخصا حتى اليوم

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1319 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 668 ألفا و87 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.