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الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" أظهر حاجة العالم لاتفاقيات جديدة بشأن الجوائح

04:03 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" أظهر حاجة العالم لاتفاقيات جديدة بشأن الجوائح

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أظهر حاجة العالم لإبرام اتفاقيات جديدة بشأن كيفية التعامل مع الجوائح الجديدة التي نشهدها في الوقت الراهن، محذرا من أن يكون لزيادة حالات كورونا عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وأكد أدهانوم ، اليوم الاثنين، خلال اجتماع الجمعية العامة للصحة العالمية، أن "متحور أوميكرون أظهر حاجة العالم لاتفاقية جديدة خاصة بالجوائح"، متابعا أن "النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات"، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن "ظهور متحور أوميكرون تذكير آخر بأن فيروس كورونا لم ينته منا بعد رغم اعتقاد الكثيرين أننا انتهينا منه، في إشارة إلى أن متحور "أوميكرون" من المرجح أن ينتشر على مستوى العالم، مما يشكل خطرا عالميا "مرتفعا للغاية".

وفي سياق متصل، حثت المنظمة الدول الأعضاء بها وعددها 194، على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية ضد كورونا، و"التأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات" للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.

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منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أوميكرون فيروس كورونا

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