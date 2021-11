في عيد "حانوكا".. الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي (فيديو وصور)

كتب- محمد صفوت:

اقتحم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مساء الأحد، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لإيقاد شعلة عيد الأنوار اليهودي أو ما يعرف بعيد "حانوكا"، وأضاء الشمعدان في الليلة الأولى من العيد اليهودي.

قبل اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي، وقعت صدامات وقعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركة فلسطينيين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها وزارة الأوقاف الفلسطينية بالتعاون مع لجنة إعمار الخليل، وحركة فتح على أبواب الحرم الإبراهيمي.

#Israel #Palestinians : President Herzog lights candle for first night of #Hannukah at Tomb of the Patriarchs - or Sanctuary of Abraham - in #Hebron - his visit stirred high tensions with security forces heavily mobilised #מערת_המכפלה #الحرم_الإبراهيمي #חֲנֻכָּה pic.twitter.com/HEgm8IWNFM

— sebastian usher (@sebusher) November 28, 2021