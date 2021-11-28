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فيتنام تدرس حظر السفر من وإلى دول جنوب أفريقيا بسبب "أوميكرون"

04:44 م الأحد 28 نوفمبر 2021
فيتنام تدرس حظر السفر من وإلى دول جنوب أفريقيا بسبب "أوميكرون"

تطورات فيروس كورونا

هانوي- (د ب أ):

اقترحت وزارة الصحة الفيتنامية، الأحد، تعليق جميع الرحلات من دول بجنوب القارة الأفريقية، ردا على سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "في.إن.إكسبرس" الفيتنامية.

فقد اقترحت الوزارة تعليق جميع رحلات السفر إلى ومن جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي واسواتيني وليسوتو وموزبيق وتعليق تصاريح الدخول بالنسبة للركاب القادمين من تلك الدول.

وأعلنت الوزارة في نفس اليوم أن فيتنام لم تسجل أي حالة إصابة بسلالة "أوميكرون" حتى الآن.

وأضافت أن فيتنام ستعزز المراقبة لرصد أي آثار للسلالة الجديدة بشكل مبكر.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة 12 ألفا و928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، بانخفاض 120 حالة مقارنة باليوم السابق، مما يرفع حصيلة الإصابات في الموجة الحالية إلى مليون و204 آلاف و215 حالة.

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