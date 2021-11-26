الرئيس التونسي: الدولة لا تدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يطبق على الجميع

تونس - (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة أن تونس دولة ذات سيادة تحترم فيها الحقوق والحريات، مشددا على أن الدولة لا تدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يطبق على الجميع.

وشدد الرئيس التونسي - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية - على أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور ولم يتم المساس بالحريات، داعيا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد.

وأوضح سعيد - خلال استقباله لوزير الداخلية توفيق شرف الدين - أن الدولة لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيع لهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.