عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التواجد المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن نحو 40 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، رغم عراقيل الاحتلال وتشديداته.

ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف المُصلين إلى المسجد الأقصى من أبناء القدس وداخل أراضي الـ48، وثلة من اولئك الذين سُمح لهم من الضفة الغربية.