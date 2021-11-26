التشيك تدخل حالة الطوارئ غدا مع ارتفاع إصابات كورونا

براغ - (د ب أ):

يبدأ غدا الجمعة تطبيق إجراءات حالة الطوارئ فى التشيك ولمدة ثلاثين يوما، وسط تصاعد عدد حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا لتقرير لوكالة أنباء "سي تي كي" نقلا عن رئيس الوزراء أندريه بابيش.

ومن شأن فرض حالة الطوارئ أن تكفل للحكومة تعليق بعض الحقوق، مثل حرية التجمع في مجموعات. كما يسمح للحكومة تكليف طلاب الطب بالعمل في المستشفيات.

ويعاني الجزء الشرقي من البلاد بشدة وسط تفشي الموجة الأخيرة من الفيروس. واليوم الخميس, تم نقل 19 مريضا بفيروس كورونا جوا على متن مروحية من مدينة برنو إلى العاصمة براغ .

ووفقا للأعداد الحالية، فإن معدل الإصابات الجديدة في التشيك وصل إلى 1097 لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، وقد تم تطعيم حوالى 3ر6 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 7ر10 مليون نسمة بشكل كامل . ولا يسمح الآن للعديد من الفنادق والمطاعم إلا بتلبية احتياجات أولئك الذين يتم تطعيمهم أو تعافيهم من الفيروس.

واشتكت المعارضة، التي فازت في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي والتي من المقرر أن تتولى الحكومة في غضون بضعة أسابيع، من أنها لم تشارك في اتخاذ هذا القرار.

ووجه الخبير الصحي توم فيليب انتقادا قال فيه : "لم يناقش أحد إعلان حالة الطوارىء معنا". وكانت آخر حالة طوارئ صحية في البلاد بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021.