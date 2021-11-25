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متحدث بريطاني: نشعر بخيبة أمل من تهديدات الصيادين الفرنسيين للمرور عبر نفق القنال الإنجليزي

11:19 م الخميس 25 نوفمبر 2021
متحدث بريطاني: نشعر بخيبة أمل من تهديدات الصيادين الفرنسيين للمرور عبر نفق القنال الإنجليزي

بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يشعر بخيبة الأمل من التهديدات بوقف حركة المرور عبر نفق القنال الانجليزي "المانش" غداً بسبب غضب الفرنسيين من مشكلة تصاريح الصيد التي لم يتم منحها لهم من جانب بريطانيا للصيد في المياه البريطانية.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية: "سيكون على الفرنسيين التأكد من عدم وجود إجراءات غير قانونية وعدم تأثر التجارة. نحن نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

يأتي التهديد بعد أن حدد الاتحاد الأوروبي موعدًا نهائيًا في 10 ديسمبر للمملكة المتحدة لحل الخلاف المتفاقم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع فرنسا بشأن تراخيص الصيد للفرنسيين.

كانت فرنسا قد هددت بمنع القوارب البريطانية من تفريغ حمولتها في الموانئ الفرنسية وإخضاع جميع الواردات البريطانية لعمليات التفتيش بسبب الخلاف على تصاريح الصيد.

ثم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستؤجل فرض الإجراءات لمنح الحوار فرصة، لكن المسؤولين الفرنسيين أصروا على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

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Asha
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الصيادين الفرنسيين القنال الإنجليزي

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