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قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية "قريبا"

09:11 م الخميس 25 نوفمبر 2021
قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية "قريبا"

القدس

رام الله - (أ ش أ):

قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستعيد "قريبا" فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية للتعامل مع الشؤون الفلسطينية.

ونسبت قناة (آي24 نيوز) إلى مسؤول إسرائيلي كبير - لم تسمه - قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل بالفعل بنواياها وخططها للمضي قدمًا من جانب واحد إذا لم تحصل على رد من حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، التي لم يعد يُنظر إليها على أنها مهددة بالحل بسبب الصراع الداخلي بعد أن مررت الميزانية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أغلق القنصلية في عام 2019، بعد أن اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة ودمج خدماتها مع القنصلية.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية بأن يعيد فتح القنصلية التي أغلقها ترامب في القدس الشرقية. وتسبب هذا الأمر في خلاف شديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مدار الأشهر الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
القدس الولايات المتحدة إسرائيل فلسطين

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